В Новороссийске отключат тепло и горячую воду в домах и объектах соцсферы

Из-за аварийных работ 28 марта в Новороссийске приостановят подачу отопления и горячей воды в многоквартирные дома и социальные объекты от котельной «Южная». Об этом сообщает Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Филиал АО «АТЭК» Новороссийские тепловые сети проводит срочные внеплановые работы по ул. Энгельса, 80 и по ул. Суворовская, 22. В связи с этим с 9:00 часов приостановлено теплоснабжение и горячее водоснабжение многоквартирных домов на 20 улицах Новороссийска, в шести детских садах, трех школах и четырех медицинских учреждениях.

«Прогнозируемая температура наружного воздуха 27 марта составит +22 градуса, что позволяет выполнить отключения подачи тепловой энергии на МКД на время проведения ремонтных работ»,— пояснили в МЦУ Новороссийска.

Среди домов, попадающих под отключение, многоэтажки на улицах Энгельса, Набережная, Суворовская, Свердлова, Советов, К. Маркса, проспекте Ленина. Время окончания работ объявят по факту.

Алена Воробьева