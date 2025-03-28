Часть жильцов пострадавшего от взрыва дома в Красногорском вернулись в квартиры

В поселке Красногорский Еманжелинского района жильцы первого, третьего и четвертого подъездов дома, пострадавшего от взрыва газа, вернулись в свои квартиры. В здании восстановили отопление и электроснабжение, сообщает противопожарная служба Челябинской области.

По данным на 12:00 28 марта, жильцы второго подъезда, где произошел взрыв, находятся в пункте временного размещения. Он организован в местном Доме культуры. Там размещены 15 человек, в том числе пять детей.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 27 марта около 15:30 произошел взрыв бытового газа в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на улице Лермонтова в поселке Красногорский Еманжелинского района. В результате погибла 82-летняя жительница соседней квартиры. Еще три человека с разными травмами доставили в больницу. Это пенсионер 75 лет, 74-летняя пожилая женщина с переломами ноги, руки и черепно-мозговой травмой, а также 44-летний мужчина с ожогами. Позже ГУ МЧС России по региону сообщило о четвертом пострадавшем — мужчине 61 года, которого в «шоковом состоянии» госпитализировали для осмотра.