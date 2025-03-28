В Дзержинском районе Перми закрыли допускавшую антисанитарию пекарню

Дзержинский суд Перми приостановил деятельность точки общепита «Хлеб на углях», расположенной на ул. Комиссара Пожарского. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

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Ранее сотрудники надзорного ведомства выявили в пекарне многочисленные нарушения санитарных требований. В частности, не был организован и не проводился производственный контроль, допускались встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены и прочее.

Сотрудники Роспотребнадзора составили протокол о временном запрете деятельности точки общепита, материалы были направлены в суд. Суд приостановил деятельность предприятия «Хлеб на углях» на 70 суток.