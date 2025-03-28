В Саратовской области улучшат качество водоснабжения в 36 МО

В Саратовской области на текущий год запланированы мероприятия по повышению качества водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительства и ЖКХ.

Соответствующие работы проводятся в рамках региональной программы по водообеспечению населения сел. Ее инициатором стал губернатор Роман Бусаргин.

Специалистам предстоит провести перекладку водопроводных сетей, заменить насосное оборудование, установить автоматику погружных насосов, емкостных сооружений. Также речь идет о замене запорной арматуры и пожарных гидрантов.

Указанные работы затронут Духовницкий, Ершовский, Новобурасский, Новоузенский, Ровенский, Романовский районы. По словам министра строительства и ЖКХ области Михаила Бутылкина, более качественное водоснабжение станет доступно для 51 тыс. человек в 36 муниципальных образованиях.

Павел Фролов