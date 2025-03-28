Удмуртия возглавила рейтинг ПФО по росту промпроизводства в январе-феврале

Объем промышленного производства Удмуртии вырос на 12,7% в январе-феврале при сравнении год к году, сообщает пресс-служба Удмуртстата. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», региональный показатель прироста на 11,5 п.п. превышает общероссийский. По итогам двух месяцев республика лидирует в ПФО по индексу промышленного производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По группе обрабатывающих производств рост производства в январе-феврале составил 33,7%. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов выросло в 4,1 раза, прочего транспорта и оборудования — в 2,6 раза, компьютеров, электронных и оптических изделий — в 2,5 раза, резиновых и пластмассовых изделий — в 1,5 раза, готовых изделий из металла, кроме машин и оборудования, — в 1,4 раза.

В полиграфической деятельности и копировании носителей информации, а также производстве лекарств и медицинских материалов, напротив, допущен спад в 1,9 раза, электрического оборудования — в 1,4 раза, текстильных изделий — в 1,2 раза.

Производство пищевых продуктов за указанный период выросло на 1,5%, напитков — на 2%. Выпуск макаронных изделий снизился в 3,6 раза, сливочного масла — в 1,3 раза, колбасных изделий — на 13,3%, безалкогольных напитков — на 3,2%. Производство хлебобулочных изделий длительного хранения выросло на 20%, круп — на 1,2%.

В добывающем секторе отметили снижение на 6,5%, в энергетическом, тепло- и газоснабжении — на 5,2%. В связанных с водоснабжением и водоотведением отраслях, а также по утилизации отходов и ликвидации загрязнений зафиксировали прирост на 1,4%.