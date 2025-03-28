В Ярославле проведут торги на установку первого вендингового автомата в школе

В ярославской средней школе №26, расположенной на улице Блюхера, установят автомат с едой, поставщика выберут по конкурсу. Об этом сообщили в мэрии города в ответ на запрос ЯрНьюс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Первые сообщения о появлении вендинговых аппаратов в школах Ярославля появились в начале марта. В этих автоматах будут продавать йогурты, воду, творожные продукты и фруктовые соки. Однако мэрия уточнила, что пока планируется размещение только одного такого автомата.

10 марта балансовая комиссия мэрии согласовала аренду части площади школы №26 под вендинговый аппарат на срок 363 дня. Документы уже направлены в комитет по управлению муниципальным имуществом для проведения торгов. После их завершения будет заключен договор аренды с победителем. В мэрии уточнили, что полученные средства пойдут на развитие школы.

Антон Голицын