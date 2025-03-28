Жителя Алтая осудили на 17 лет за сбор данных о военных для Украины

2-ой Восточный окружной суд вынес приговор в отношении жителя Новоалтайска (Алтайский край) по делу о госизмене (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Подсудимому назначили 17 лет лишения свободы, из которых первые пять он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима, сообщает УФСБ региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ

По данным органов госбезопасности, фигурант дела установил контакт с представителями украинской террористической организации. «Для подтверждения своих намерений записал и направил через сеть интернет видеозапись с присягой»,— говорится в сообщении.

По заданию куратора, злоумышленник собирал данные о военнослужащих региона, а также о местах дислокации воинских частей. Сведения он отправлял на электронную почту запрещенного объединения. Отмечается, что алтаец заявлял о желании покинуть Россию, чтобы вступить в ряды террористов.

Александра Стрелкова