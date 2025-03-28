Третий за неделю циклон заходит на Камчатский полуостров

Камчатка находится под влиянием тихоокеанского циклона, а к ее берегам уже подходит новый охотоморский циклон, сообщили «Ъ» в региональном гидрометцентре. Утром 29 марта в Петропавловске-Камчатском, в Елизовском и Соболевском районах, а также в Усть-Большерецком и на юге Мильковского округов ожидается сильный снег с дождем и ветром скоростью до 15–20 м/с, местами — до 35 м/с.

ГУ МЧС по региону и его структурные подразделения переведены в режим повышенной готовности. Главам муниципалитетов направлены рекомендации о принятии мер и минимизации возможных последствий. Спасатели попросили население на время действия циклонов принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, а в случае необходимости передвижения по трассам быть предельно осторожными. Тургруппам и охотникам рекомендовано воздержаться от выхода на маршруты за пределы населенных пунктов.

Между тем в столице края еще не справились с последствиями первого циклона (23–24 марта), который принес две трети месячной нормы осадков. Тот снег до сих пор убран не везде. Второй циклон принес потепление и вызвал резкое таяние снега. Была блокирована работа общественного транспорта, бюджетников на два дня переводили на дистанционный режим работы. Остаются проблемы с проездом по дорогам и вывозом мусора. Власти называют ситуацию близкой к критической.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский