В Оренбуржье возбудили дело в отношении врача-терапевта за выдачу подложных заключений

В Сорочинске возбудили уголовное дело в отношении врача-терапевта медучреждения, которая подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщает СУ СК России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в 2021 году заместитель председателя медицинской комиссии получила взятку через посредника от представителя коммерческой организации. Деньги передавались за «выдачу подложных заключений периодических медицинских обследований работникам данной организации, без фактического прохождения ими медицинского обследования».

Руфия Кутляева