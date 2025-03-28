ФАС привлек «ИжГЭТ» и «Горсвет» по делам о завышении цен креплений ЛЭП в 10 раз

Удмуртское УФАС возбудило дела по заявлениям о превышении стоимости размещения креплений волоконно-оптических кабелей (ВОК) в десятки раз на опоре наружного освещения в Ижевске относительно других регионов РФ, сообщает пресс-служба антимонопольного органа. По делу проходят МУП «ИжГЭТ» и МКП «Горсвет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Высокая цена на услугу, отмечают в региональном УФАС, приводит к «ограничению конкуренции на рынке телематических услуг связи, созданию препятствий доступу на него». Дела возбуждены по признакам пункта 1 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции». Если вину указанных лиц подтвердят, то к ним применят меры «административного воздействия».