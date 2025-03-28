В Челябинской области завершились учения по пресечению теракта в ТРК

Завершилось антитеррористическое учение «Экран-2025» в Челябинской области. Сотрудники правоохранительных органов отработали действия по пресечению террористического акта на объекте массового пребывания людей — в торгово-развлекательном комплексе «Тарелка» в Златоусте, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

По легенде учений, четыре вооруженных человека напали на посетителей ТРК «Тарелка». Один из «террористов» захватил заложников в кинозале, трое других скрылись в неизвестном направлении. В ходе учений использовались бронемашины и авиация ФСБ.

«В процессе учения отрабатывалось межведомственное взаимодействие по информированию при террористической угрозе и действиям сил и средств оперативного штаба, выделенных для проведения контртеррористической операции. Отработано боевое мероприятие по задержанию — условной ликвидации, учебных террористов, а также по устранению последствий террористического акта»,— сообщает ведомство.

В антитеррористическом учении приняли участие УФСБ России по Челябинской области, региональные структуры Пограничной службы ФСБ, МВД, СК, МЧС, ФСИН, ФСО России, Росгвардии, ЮУ ЛУ МВД России на транспорте, а также антитеррористическая комиссия Челябинской области.