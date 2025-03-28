Саратовский губернатор объявил об открытии навигации на Волге

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил об открытии навигации маломерных судов на Волге. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

По словам господина Бусаргина, это произойдет 29 марта. Он уточнил, что уже подписал соответствующее распоряжение.

Губернатор подчеркнул: навигацию маломерных судов на Волге в Саратовской области открывают преимущественно в середине апреля. В этом же году, как он добавил, «погодные условия позволяют сделать это раньше».

Павел Фролов