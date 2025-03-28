Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Саратовский губернатор объявил об открытии навигации на Волге

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил об открытии навигации маломерных судов на Волге. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

По словам господина Бусаргина, это произойдет 29 марта. Он уточнил, что уже подписал соответствующее распоряжение.

Губернатор подчеркнул: навигацию маломерных судов на Волге в Саратовской области открывают преимущественно в середине апреля. В этом же году, как он добавил, «погодные условия позволяют сделать это раньше».

Павел Фролов