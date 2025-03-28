Дело сотрудников автосалона в Ижевске о мошенничестве на 7 млн направят в суд

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу четырех сотрудников и директора автосалона в Ижевске, подозреваемых в хищении свыше 7 млн руб. у клиентов, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Следствие установило, что работники автосалона на ул. Орджоникидзе предлагали приобрести авто через первоначальный взнос или обмен на старый автомобиль. После получения денег сотрудники предоставляли на подпись договор, в котором цена была выше ранее оговоренной. В случае покупки авто через «трейд-ин», аферисты покупали машину дешево, обещая компенсировать это скидкой на авто, которой не было.

Когда клиенты отказывались от сделки, им сообщали, что первоначальный взнос не возвращается или возвращается в неполном объеме. Деятельность салона в последующем была прекращена, его директор уехал из России. Сотрудники управления уголовного розыска и УЭБиПК МВД задержали всех фигурантов.

Сотрудникам автосалона предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере организованной группой и в легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления (ст. 159, ст. 171.1 УК РФ). Следствие установило, что от действий фигурантов пострадали 24 клиента. Уголовное дело направят в суд.