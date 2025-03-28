Жителю Башкирии вынесли приговор за ДТП с погибшим ребенком

Альшеевский районный суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в нарушении водителем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года. Также осужденный не сможет в течение двух лет управлять автомобилем. Суд взыскал в пользу родственников погибшего 800 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Авария произошла в сентябре 2024 года. «ВАЗ 21150» под управлением фигуранта уголовного дела вылетел в кювет и столкнулся с электроопорой. В результате аварии погиб ребенок, здоровью 17-летней девушки причинен тяжкий вред.

Майя Иванова