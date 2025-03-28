На площади Ленина в Ростове вместо ТЦ появится фонтан

Администрация Ростова-на-Дону планирует вернуть фонтан на площадь Ленина, об этом N сообщила Елена Хатламаджиян, соосновательница общественного движения «Городской патруль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Участок перед гостиницей «Амакс», где ранее планировалось строительство торгового центра, будет возвращен городу.

Ранее участок принадлежал Московской строительной компании, которая намеревалась построить высотный дом, что вызвало протесты среди жителей. На встрече было объявлено о прекращении строительства и изъятии земельного участка. Фонтан планируется построить за счёт Сбербанка, но ростовчане выступили против размещения отделения банка на площади.

Архитектор Александр Ломтев предложил провести конкурс среди местных архитекторов для создания проекта фонтана. Елена Хатламаджиян призвала также уделить внимание озеленению площади, подчеркнув важность тени и деревьев в летнее время. Территория бывшего фонтана площадью 0,29 гектара принадлежит предпринимательнице Зухре Бугровой. Строительство торгового центра началось в 2023 году, но было приостановлено из-за спора с «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Тат Гаспарян