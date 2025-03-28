Суд приговорил жительницу Ставрополя за попытку теракта и госизмену к 19 годам
Южный окружной военный суд приговорил жительницу Ставрополя к 19 годам лишения свободы за попытку теракта и государственную измену, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Суд установил, что женщина вступила в переписку с сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины через мессенджер. Она согласилась собирать и передавать разведывательные данные о местах дислокации Вооруженных сил России в Ставрополе и планировала теракт. Для этого она вела фото- и видеосъемку объектов ФСБ и армии, а также арендовала подвальное помещение для хранения компонентов взрывного устройства.
«Выполнить задуманное она не успела, так как была задержана сотрудниками УФСБ»,— отметили в ведомстве.