Инвесторам предложили вложить 226 млн рублей в завод консервов в Башкирии

В Башкирии инвесторам предложили создать консервный завод стоимостью 225,7 млн руб. Предприятие ориентируют на выпуск томатной пасты, овощной икры, консервированных огурцов, фруктового пюре и маринованных грибов. Корпорация развития Башкортостана отмечает, что инвестиции в проект окупятся за 5,6 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Планируемая мощность предприятия превысит 1,5 тыс. тонн томатной пасты, 806 тонн овощной икры, 653 тонны консервированных огурцов, томатов и перца, 35 тонн фруктового пюре и 217 тонн маринованных грибов. Инвестпроект получит статус приоритетного и меры господдержки.

Для размещения производства выделят участок площадью 6,98 га с производственным зданием, складом-овощехранилищем и административно-бытовым корпусом, которые необходимо реконструировать.

Завод предложено разместить в селе Нижнетроицкий Туймазинского района. В подготовленной Корпорацией развития Башкирии презентации отмечается выгодное географическое и логистическое расположение республики, через которую проходит Транссибирская магистраль. Также на территории региона пересекаются федеральные трассы М-5 «Урал» и М-7 «Волга», а в Агидели находится порт класса «река-море».

В Башкирии богатая сырьевая база, работают крупные производители овощей и стеклянных банок.

Наталья Балыкова