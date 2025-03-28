«Трактор» проиграл «Адмиралу» в первом матче плей-офф со счетом 4:5

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» проиграл «Адмиралу» из Владивостока в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ. Южноуральцы уступили гостям со счетом 4:5.

Матч прошел 27 марта. Из «Трактора» шайбы забили Остап Сафин, оформивший дубль, Чарльз Робинсон и Виталий Кравцов. В составе «Адмирала» отличились Александр Шевченко, Шейн Принс, Егор Петухов, Даниил Гутик и Аркадий Шестаков.

Следующие матчи между «Трактором» и «Адмиралом» пройдут 29 и 31 марта, а также 2 апреля. Челябинская команда вышла в плей-офф, занимая первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Решающий этап сезона КХЛ 2024/2025 пройдет с 26 марта по 31 мая 2025 года.