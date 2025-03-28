Полиция выясняет обстоятельства гибели водителя иномарки в ДТП под Саратовом

В Гагаринском районе Саратовской области в ДТП погиб водитель иномарки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 20:15 накануне, в четверг, на 610 км автодороги Р-158 «Н.Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов». Там водитель автомобиля «Мерседес Е200» не справился с управлением и протаранил опору моста.

Водитель указанной машины получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. Сотрудники ДПС приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося.

Павел Фролов