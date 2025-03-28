В Нытве простятся с погибшим в СВО военнослужащим

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Пермского края, житель Нытвенского округа Александр Лимонов. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.

Александр Лимонов проходил военную службу по контракту. Имел звание рядового, в СВО принимал участие в качестве гранатометчика штурмового подразделения. Дата и место гибели военнослужащего не приводятся.

Церемония прощания с Александром Лимоновым пройдет сегодня в нытвенском дворце культуры.