В Самарской области возбуждено уголовное дело после пожара с тремя погибшими

Расследуется уголовное дело по факту пожара с тремя погибшими в селе Камышла Самарской области. Оно возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

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«По уголовном уделу проведен осмотр места происшествия, назначены первоначальные судебные экспертизы»,— говорится в сообщении.

Силовики устанавливают причины пожара. Ранее прокуратура и следствие начали проверку по факту происшествия. Надзорное ведомство контролирует расследование.

Пожар начался в частном жилом доме на улице Победы около 14:30 (MSK+1) в четверг, 27 марта. Его ликвидировали в 16:30 на площади 50 кв. м.

В результате происшествия погибли три человека: 70-летние мужчина и женщина и десятилетний мальчик. Устанавливается причина возгорания.

Георгий Портнов