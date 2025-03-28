Саратовский губернатор сообщил о поступивших от МО РФ данных об угрозе БПЛА

Министерство обороны РФ проинформировало Саратовскую область об угрозе беспилотников. Об этом сообщил примерно в 05:00 28 марта в своем Телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона подчеркнул: локально работают системы оповещения, экстренные службы приведены в полную готовность. В Саратове заработали сирены.

Напомним, в прошлый раз Саратовская область подверглась атаке БПЛА утром 20 марта. Силы киевского режима совершили массированный удар по Энгельсу. Господин Бусаргин распорядился ввести режим ЧС в Энгельсском районе. Во время атаки беспилотников пострадали 10 человек. В Энгельсе повреждения получили порядка 30 частных и дачных домов в ряде СНТ.

Павел Фролов