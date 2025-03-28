«Симпатичный, красивый, высокий, энергичный и умный»

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сменил на посту региона Евгения Куйвашева, который возглавлял область 12 лет. Об итогах правления Евгения Куйвашева и ожиданиях от руководства Дениса Паслера, который в 2012-2016 годах возглавлял областное правительство, — «Ъ-Урал» рассказали уральские политики.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании заксобрания в ноябре 2024 года

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании заксобрания в ноябре 2024 года

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Аркадий Чернецкий,

первый вице-спикер заксобрания Свердловской области от партии «Единая Россия», глава Екатеринбурга в 1992-2010 годах:

Аркадий Чернецкий

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

— Евгений Владимирович отработал неплохо, при нем область развивалась с точки зрения ВВП, строительства жилья, средней зарплаты, сокращения безработицы — показатели неплохие. Не было никаких потрясений с точки зрения социального мира, поэтому оценить его работу можно как вполне приличную, он справился с ней.

Кандидатура Дениса Паслера на пост врио губернатора подобрана удачно. В первую очередь он наш, свердловский, в этом смысле никакого отторжения не будет. У него есть опыт работы в коммерческих структурах и на высшей государственной должности в субъекте федерации. Несмотря на достаточно молодой возраст, он, с точки зрения опыта работы, причем в непростых условиях, человек вполне состоявшийся. Учитывая это, можно рассчитывать, что его энергии хватит, чтобы закончить старые проекты, начать новые и обеспечить дальнейшее развитие области.

Анатолий Гайда,

один из авторов устава Свердловской области, советник губернатора:

Анатолий Гайда (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Самое главное достижение Евгения Куйвашева — это стабильность в экономике, в социальной сфере и в политике. Ему удалось выстроить равноприближенные отношения с олигархами, с производственным сектором, с военно-промышленным комплексом и с аграриями. В социальной сфере практически не было срывов за эти годы, и самое главное — в политике. Какие баталии были между Екатеринбургом и областью, губернатор выстроил отношения, поставил своих людей, и ключевые города региона сейчас возглавляют люди команды губернатора.

С Денисом Владимировичем вплотную я познакомился, когда он был депутатом палаты представителей законодательного собрания области. Симпатичный, красивый, высокий, энергичный и умный. Сохранил он эти качества и в должности председателя правительства региона. Он знает проблемы области, об этом прямо и заявил президенту — транспорт и метро для Екатеринбурга. Мудро поступил, что попросил два-три месяца для того, чтобы детально вникнуть. Проблем у него не будет, быстро адаптируется, выстроит отношения. Однако у него есть проблема — надо готовиться к выборам в сентябре, что обязывает его работать 25 часов в сутки.

Сейчас ему не позавидуешь. Я говорил Евгению Куйвашеву, что вообще не понимаю людей, которые стремятся на вашу должность. Это же один ужас — за все отвечай, и со всех сторон лупят.

Андрей Кузнецов,

депутат Госдумы, председатель совета свердловского реготделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»:

Андрей Кузнецов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Для губернатора Евгения Куйвашева Свердловская область была как новый материал, подобного которому он никогда не видел. Регион принципиально отличается от ХМАО и Тюменской области, поскольку является промышленным центром. Когда мы возвращались из Североуральска после совещания по развитию северных территорий, он говорил: слушай, я за два часа разговоров с руководителями предприятий узнал больше, чем за два месяца общения с нашими министрами. Хотя к тому времени он уже имел опыт работы мэром Тобольска, Тюмени и полпредом президента в УрФО.

Вначале все было тяжело, он столкнулся с элитами, говорил, что разбаловал Эдуард Россель Свердловскую область. По его словам, у них не было в Тюмени независимых СМИ и групп влияния, которые имеют право голоса. Но, несмотря на это, в Свердловской области он вырос как руководитель — за эти годы сумел остановить постоянно тлеющий конфликт между областью и Екатеринбургом и поправить репутацию протестного региона, что мешало развитию.

Денису Паслеру, как руководителю, интересен не процесс, а результат. Он бывает некомфортным в борьбе за реализацию планов, но это его стиль управления. Учитывая, что он занимал посты в компаниях «ГАЗЭКС» и «Т Плюс», он осознает структуру промышленности и ее потребности, ее кровеносную систему. Для Свердловской области именно это понимание имеет ключевое значение, так как гарантирует эффективное взаимодействие с руководителями предприятий.

Дмитрий Сергин,

председатель комиссии по местному самоуправлению Екатеринбургской городской думы («Единая Россия»):

Дмитрий Сергин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

— Есть такая притча, что в одном селенье жила семья с лошадкой, и вдруг она пропала. Началось большое горе, но прошло время, и лошадка не просто вернулась, а пришла с двумя жеребятами, и все селенье радовалось. Смысл в том, что время все рассудит. То, что нам сегодня может казаться плохим и горестным, может обернуться большей удачей, или наоборот.

Константин Киселев,

депутат Екатеринбургской городской думы («Яблоко»):

Константин Киселев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Высоко оцениваю работу Евгения Владимировича на посту губернатора, одним из основных моментов отмечу то, что впервые за много лет был достигнут мир в элитах, причем без особых насильственных действий. Ему удалось постепенно, без резких движений добиться того, что элиты стали слышать друг друга и понимать, что есть интересы области, и они первичны.

Денис Паслер начал хорошо, когда он попросил президента не торопиться и дать возможность вникнуть, не каждый может так сказать главе государства. Это осознание того, что сходу рубить и решать недопустимо, в этом он молодец. Второе — его заявление по метро, это прямое обращение к президенту, что без вас мы его не построим, а проблему надо решать. Сейчас перед врио губернатора стоит задача сохранить то, что сделал Евгений Куйвашев — при нем не было жестких элитных конфликтов, связанных с противостоянием финансово-промышленных групп, что является заслугой губернатора, не видной многим.

Алексей Герасимов,

глава Каменск-Уральского городского округа:

Алексей Герасимов

Фото: Александр Некрасов, пресс-служба Администрации Каменск-Уральского городского округа

— Евгений Владимирович всегда с пониманием относился к предложениям на местах и сам проявлял инициативу по развитию территорий. За годы работы в области губернатор многое сделал во всех муниципалитетах, а Каменск-Уральский просто преобразился, как по ремонту, благоустройству дорог, так и по появлению новых социальных объектов.

Все крупные проекты в городе были реализованы при поддержке главы региона: Евгений Владимирович поддержал инициативу Международной ассоциации бокса по созданию Центра прогресса бокса «Витязь», вместе с президентом ассоциации Умаром Кремлевым он был на закладке первого камня, и потом на открытии Центра. Губернатором поддержано строительство нового легкоатлетического манежа, Центра культурного развития и все, что делается по формированию комфортной городской среды.

Александр Каптюг,

руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Свердловской области:

Александр Каптюг

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Мы участвовали в совместных дебатах, когда были кандидатами в губернаторы Свердловской области в 2022 году, и он показал себя как практик, который хорошо ориентируется во многих вопросах. Когда ЛДПР выходила с инициативами по утверждению Дня поисковика и по организации работы единого окна для участников СВО, губернатор их поддержал, поэтому оцениваем работу Евгения Куйвашева как сугубо положительную.

Мы ожидаем конструктивного взаимодействия от Дениса Паслера, у нас с ним общая задача, сделать так, чтобы в регионе становилось комфортнее и безопаснее. Хорошо, что он родом из Свердловской области, работал в правительстве, уже погружен в местные вопросы и проблемы, ему будет проще войти в новую должность, это несомненный плюс.

Рант Агаджанян,

руководитель фракции «Новые люди» в заксобрании Свердловской области:

Рант Агаджанян (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— За время руководства Евгения Куйвашева регион прошел через значительные трансформации — мы видели приток инвестиций в промышленность и реализацию важных инфраструктурных проектов, таких, как строительство ледовой арены УГМК, которая стала настоящим центром спортивной жизни. Это и другие проекты изменили облик области к лучшему. «Новые люди» рассчитывают на открытый диалог с Денисом Паслером, прозрачность в принятии решений и совместную работу. Уверен, что он сможет вывести Свердловскую область на новый уровень, отвечая на вызовы современности и учитывая интересы жителей.

Елена Чечунова,

руководитель фракции «Единая Россия» в заксобрании Свердловской области, председатель комитета по молодежной политике:

Елена Чечунова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

— За последнее десятилетие под руководством Евгения Куйвашева в регионе сделан рывок в обновлении спортивной инфраструктуры. К Международному фестивалю университетского спорта в 2023 году построили Дворец водных видов в Екатеринбурге и в Первоуральске, Дворец дзюдо, Центр художественной гимнастики для формирования здорового образа жизни уральцев. Екатеринбург по инициативе Евгения Владимировича становится студенческой столицей России — в Новокольцовском с нуля создан кампус Уральского федерального университета (УрФУ) с инфраструктурой для учебы, проживания, научной деятельности, рассчитанный на несколько тысяч студентов. Регион стремится к тому, чтобы молодым людям было интересно жить, учиться и работать, создавать семьи именно в Свердловской области.

Дениса Владимировича мы знаем как опытного, эффективного управленца. Он хорошо знает область, все наши муниципалитеты, учитывает мнение депутатов. Не сомневаюсь, что тесная совместная работа с нашей фракцией в законодательном собрании будет продолжена.

Подготовил Василий Алексеев