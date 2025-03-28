Во Владивостоке арестованы поджигатели 22 автомобилей

Первомайский районный суд столицы Приморья заключил под стражу организатора и двух исполнителей поджога автомобиля на стоянке во Владивостоке. Пламя по цепочке перекинулось на стоявшие рядом машины, в итоге сгорело 22 единицы техники.

По данным прокуратуры региона, установлено, что организатор преступления решил помочь знакомому вернуть денежные средства с должника «путем его устрашения». Для он этого подыскал исполнителя, который вместе со своим другом поджег автомобиль должника, облив его бензином из пятилитровой канистры.

Исполнители получили за свою работу вознаграждение в виде наркотиков. Один из них полностью признал вину. «Я осознавал, что пламя может перекинуться на другие автомобили»,— приводит его заявление надзорное ведомство. Организатор поджога признал вину частично, сообщив, что не желал такого масштабного пожара.

Поджог автомобиля, припаркованного в районе дома №17 по ул. Надибаидзе во Владивостоке, был совершен в ночь на 24 марта. По информации регионального МЧС, прибывшие на место ЧП сотрудники ведомства потушили пожар, его площадь составила 150 кв. м. Погибших и пострадавших не было. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, с причинением значительного ущерба).

Алексей Чернышев, Владивосток