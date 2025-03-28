В Абакане подожгли офис Народного фронта

Офис Народного фронта в Абакане подожгли двое неизвестных, сообщает официальный Telegram-канал движения в Хакасии. Инцидент произошел около 02:00 по местному времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Пожарные приехали оперативно, но огонь так быстро распространялся, что половина помещения выгорела. После того, как огонь потушили, криминалисты нашли остатки бутылок, в которых, вероятно, была зажигательная смесь»,— говорится в сообщении.

Личности подозреваемых устанавливаются. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч.2 ст. 167 УК РФ), сообщили «Ъ-Сибирь» в МВД Хакасии.

Общественное движение «Народный фронт „За Россию“» было создано в мае 2011 года по предложению Владимира Путина. Оно формировалось для объединения политических и общественных сил вокруг ключевых приоритетов развития страны.

Александра Стрелкова