В парке 1000-летия Ярославля установят новые детские площадки

В Ярославле объявлен аукцион по поиску подрядной организации для выполнения работ по устройству детских игровых площадок в парке 1000-летия. Аукцион проходит в системе «ЕИС. Закупки».

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Согласно ПСД, всего будет установлено 22 дивана на металлических ножках, 12 урн, три детских игровых комплекса и один — спортивный, а также качели и карусели. На детских площадках предусмотрено и резиновое покрытие.

Заказчиком работ выступает МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля. Демонтажные работы в парке должны начаться уже 1 мая, на июнь планируется установка оборудования, а на июль — укладка покрытия площадки. Начальная стоимость контракта составляет 15,5 млн руб. Подрядчика планируют выбрать 8 апреля.

Алла Чижова