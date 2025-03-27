Девять свердловских компаний представят регион на выставке «Иннопром» в Ташкенте

На международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте регион представят девять уральских компаний. Выставка пройдет с 28 по 30 апреля, сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Участие компаний в выставке будет бесплатным за счет средств областного бюджета. Среди отобранных компаний - производители нефтегазового оборудования («Бантер Групп», «Дебит-Е»), опор ЛЭП («ЗМК Энерго»), насосного оборудования («Уралэнергопром»), электроники («НПК ВИП», «Энерго-РС»), днищ для цистерн («Гермес-Урал»). Кроме того, в выставке примет участие «Синара — Транспортные машины» и Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов.

Для свердловских компаний будет организована деловая программа в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин отметил, что в этом году деловая делегация будет сформирована по отраслевому принципу с приоритетом для компаний энергетического и нефтегазового комплексов.

По данным правительства, в 2024 году на выставке «Иннопром. Центральная Азия» Свердловскую область представляли более 50 компаний, было проведено более 350 встреч и подписаны соглашения на сумму более 12 млн долларов.

Напомним, в апреле 2024 года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время рабочей встречи с хокимом Ташкента (Узбекистан) Шавкатом Умурзаковым договорился о двухстороннем сотрудничестве. По итогам встречи было поручено создать рабочую группу.

Полина Щуцкая