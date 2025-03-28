Краснокамский ремонтно-механический завод
В Краснокамске для экскурсий открыто несколько предприятий. Одно из них — Краснокамский ремонтно-механический завод (КРМЗ). Завод, построенный в 1973 году, раньше был сосредоточен на ремонте мелиоративной техники. Сегодня это современное машиностроительное предприятие, выпускающее несколько наименований продукции, среди которых сельскохозяйственная и складская техника, навесные тракторные погрузчики для сельского и коммунального хозяйств, легковые автоприцепы и другие конструкции для нужд различных предприятий Прикамья. «Более половины продукции предприятия составляет нестандартное оборудование»,— поясняет гендиректор КРМЗ Дмитрий Теплов. Например, на предприятии изготавливаются корпуса для рентгеноскопов, которые используются в алмазодобывающей промышленности.
На КРМЗ оборудовано современное офисное пространство
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
КРМЗ одним из первых в Прикамье начал развивать промышленный туризм. Предприятие — участник акселерационной программы Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Сегодня здесь проводятся экскурсии для школьников, студентов и представителей бизнеса.
На предприятии идет модернизация производственных площадей
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Экскурсии направлены на ознакомление с современными технологиями и помощь в профориентации. В цехах завода можно наблюдать, как проходит роботизированная сварка, лазерная резка металла, токарно-фрезерная обработка металла и другие процессы. На предприятии работает оборудование разных годов выпуска: есть станки 1970-х годов, которые все так же надежны в эксплуатации, и высокотехнологичное оборудование, требующее применения знаний и навыков программиста и инженера-технолога.
В планах КРМЗ — модернизация покрасочного цеха
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Например, специалисты предприятия сами спроектировали и изготовили конвейер к токарно-фрезерному станку. Такой аппарат иностранного производства вышел из строя, а в России аналоги найти сложно. Поэтому специалисты предприятия самостоятельно спроектировали новый.
Пресс-подборщики производства КРМЗ используются в сельском хозяйстве
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Посетители завода могут не только увидеть работу современного оборудования, но и поупражняться в управлении сварочным роботом, поучаствовать в сборке прицепа и проверить качество деталей.
На предприятии трудится почти 250 человек
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Дмитрий Теплов рассказал, что целью промышленного туризма является информирование о работе предприятия и профориентация молодого поколения. Так, с помощью экскурсий, стараются поменять отношение молодежи к стереотипам работы на заводе.
Сегодня для сотрудников предприятия созданы комфортные условия. На заводе есть своя столовая, современное офисное пространство, модернизированы цеха. Кроме того, завод регулярно участвует в культурных мероприятиях. Так, сейчас на КРМЗ проходит выставка, организованная совместно с Краснокамской картинной галереей. Представлены картины местных мастеров. В начале этого года в цехах завода состоялся концерт артистов Мариинского театра (Санкт-Петербург), а также проходили съемки фильма «Иван Семенов». Сотрудники завода на время съемок фильма стали актерами второго плана.
Посетители завода могут понаблюдать, как проходит роботизированная сварка
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
«Мы хотим показать, что в Краснокамске жизнь такая же достойная, как в Перми, и работать на заводе интересно»,— говорит Дмитрий Теплов.