В Краснокамске для экскурсий открыто несколько предприятий. Одно из них — Краснокамский ремонтно-механический завод (КРМЗ). Завод, построенный в 1973 году, раньше был сосредоточен на ремонте мелиоративной техники. Сегодня это современное машиностроительное предприятие, выпускающее несколько наименований продукции, среди которых сельскохозяйственная и складская техника, навесные тракторные погрузчики для сельского и коммунального хозяйств, легковые автоприцепы и другие конструкции для нужд различных предприятий Прикамья. «Более половины продукции предприятия составляет нестандартное оборудование»,— поясняет гендиректор КРМЗ Дмитрий Теплов. Например, на предприятии изготавливаются корпуса для рентгеноскопов, которые используются в алмазодобывающей промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На КРМЗ оборудовано современное офисное пространство

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ На КРМЗ оборудовано современное офисное пространство

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

КРМЗ одним из первых в Прикамье начал развивать промышленный туризм. Предприятие — участник акселерационной программы Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Сегодня здесь проводятся экскурсии для школьников, студентов и представителей бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На предприятии идет модернизация производственных площадей

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ На предприятии идет модернизация производственных площадей

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Экскурсии направлены на ознакомление с современными технологиями и помощь в профориентации. В цехах завода можно наблюдать, как проходит роботизированная сварка, лазерная резка металла, токарно-фрезерная обработка металла и другие процессы. На предприятии работает оборудование разных годов выпуска: есть станки 1970-х годов, которые все так же надежны в эксплуатации, и высокотехнологичное оборудование, требующее применения знаний и навыков программиста и инженера-технолога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В планах КРМЗ — модернизация покрасочного цеха

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В планах КРМЗ — модернизация покрасочного цеха

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Например, специалисты предприятия сами спроектировали и изготовили конвейер к токарно-фрезерному станку. Такой аппарат иностранного производства вышел из строя, а в России аналоги найти сложно. Поэтому специалисты предприятия самостоятельно спроектировали новый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-подборщики производства КРМЗ используются в сельском хозяйстве

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Пресс-подборщики производства КРМЗ используются в сельском хозяйстве

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Посетители завода могут не только увидеть работу современного оборудования, но и поупражняться в управлении сварочным роботом, поучаствовать в сборке прицепа и проверить качество деталей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На предприятии трудится почти 250 человек

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ На предприятии трудится почти 250 человек

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Дмитрий Теплов рассказал, что целью промышленного туризма является информирование о работе предприятия и профориентация молодого поколения. Так, с помощью экскурсий, стараются поменять отношение молодежи к стереотипам работы на заводе.

Сегодня для сотрудников предприятия созданы комфортные условия. На заводе есть своя столовая, современное офисное пространство, модернизированы цеха. Кроме того, завод регулярно участвует в культурных мероприятиях. Так, сейчас на КРМЗ проходит выставка, организованная совместно с Краснокамской картинной галереей. Представлены картины местных мастеров. В начале этого года в цехах завода состоялся концерт артистов Мариинского театра (Санкт-Петербург), а также проходили съемки фильма «Иван Семенов». Сотрудники завода на время съемок фильма стали актерами второго плана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители завода могут понаблюдать, как проходит роботизированная сварка

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Посетители завода могут понаблюдать, как проходит роботизированная сварка

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Мы хотим показать, что в Краснокамске жизнь такая же достойная, как в Перми, и работать на заводе интересно»,— говорит Дмитрий Теплов.