Глава Краснодара поручил сохранить деревья при благоустройстве сквера Чепеги

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил сохранить уже растущие деревья при благоустройстве сквера им. Захария Чепеги. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Работы выполняют в Юбилейном микрорайоне в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Площадь сквера составляет более 6 тыс. кв. м. Сейчас подрядчики проводят демонтаж старого покрытия и подготовку территории.

В сквере обустроят прогулочные зоны, качели, детскую и спортивную площадки, установят тренажеры, а также оборудуют парковки для автомобилей и велосипедов. Для обеспечения безопасности смонтируют 31 камеру видеонаблюдения.

«Хочу обратить особое внимание на уже растущие здесь деревья — отнеситесь к ним бережно. Их надо сохранить в обновленном сквере и защитить от повреждений во время проведения работ. Возьмите этот вопрос на контроль»,— обратился градоначальник к подрядчику.

В сквер дополнительно высадят 27 деревьев, 1,6 тыс. кустарников и 660 саженцев многолетников. По просьбе жителей подрядчик заменит поврежденную скульптуру бегемота — новый арт-объект армируют для прочности.

Территорию для благоустройства выбрали по итогам онлайн-голосования горожан. Также в этом году планируют обновить Шаляпинский бульвар.

Нурий Бзасежев