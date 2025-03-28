На 20 станциях Северной железной дороги модернизируют освещение

На 20 станциях СЖД в этом году будет модернизировано освещение. Более 3,2 тыс. осветительных устройств на станциях Ярославль-Главный, Иваново-Сортировочная, Архангельск-Город, Данилов, Вологда-II, Кошта, Буй, Галич и других будут заменены энергосберегающими светодиодными светильниками. Они светят ярче, чем ртутные или металлогалогеновые лампы, долговечны и экономичны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

Работы по модернизации освещения начались 27 марта на станции Вологда-II: здесь предстоит заменить почти 170 светильников.

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