Андрей Кабанов презентовал книгу «Криминальный Екатеринбург»
На площадке Музея истории Екатеринбурга прошла презентация книги «Криминальный Екатеринбург. Совпадения не случайны» соучредителя фонда «Город без наркотиков» Андрея Кабанова (Дюши). Книга посвящена криминальной жизни города в 1990-е годы и повествует об организованной преступности города — ОПГ «Уралмаш», «Центровые», «Синие». Значительная часть книги посвящена созданию и деятельности фонда «Город без наркотиков».
«Я старался писать по-честному. Так, как оно было. Мы не то, что писали книгу, мы рассказывали о нашей жизни. Мы ее наговаривали голосом и записывали. Мы не стали даже менять стилистку, это, будто разговор с читателем», — рассказал Андрей Кабанов.
«Криминальный Екатеринбург. Совпадения не случайны» состоит из девяти «разговоров». В них Андрей Кабанов рассказал о собственной наркотической зависимости, работе в Екатеринбургской городской думе, криминальных авторитетах, дружбе с Евгением Ройзманом (признан иноагентом), вере.
«Лучший отзыв, который я слышал об этой книге — за эту книгу должны убить. Это уникальная книга, которая произвела на меня очень сильное впечатление. Таких откровенных и жестких книг про Екатеринбург почти нет»,— отметил уральский журналист Иннокентий Шеремет, который выполнял на презентации роль модератора.
Презентация книги длилась в течение полутора часов. На мероприятии был аншлаг, части посетителям не хватило сидячих мест, многим пришлось стоять. Со всеми желающим Андрей Кабанов сфотографировался и подписал им книги.
Презентации книги «Криминальный Екатеринбург. Совпадения не случайны» запланированы в Москве и Санкт-Петербурге.
Андрей Кабанов уже готовит новую книгу с рабочим названием «Реальный Ёбург», которая станет «пацанским» ответом на книгу Алексея Иванова «Ёбург».
Фонд «Город без наркотиков» был основан в Екатеринбурге в 1998 году уральскими предпринимателями Юрием Крюченковым и Владимиром Белоглазовым. К его работе был привлечен Андрей Кабанов, который в 1999 году получил долю господина Белоглазова. В то же время в руководство фонда вошли Игорь Варов и Евгений Ройзман (внесен в реестр иноагентов). Как пишет Андрей Кабанов, фонд провел более 7 тыс. операций против наркоторговцев. Под его эгидой действовали несколько реабилитационных центров, позже ставших поводом для уголовных дел о незаконном удержании пациентов. Благодаря деятельности фонда особо высокую популярность получил Евгений Ройзман (внесен в реестр иноагентов), который в 2003 году был избран депутатом Госдумы, а в 2013 году — мэром Екатеринбурга.