«Салават Юлаев» забил семь голов новосибирской «Сибири» в первом матче плей-офф

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 7:0. Игра проходила в «Уфа-Арене». Таким образом, уфимцы повели в серии до четырех побед.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Счет в матче был открыт под занавес первого периода. Канадский нападающий «юлавцев» Нэйтан Тодд выкатил шайбу из-за ворот соперника на пятачок, однако форвард Джошуа Ливо не смог дотянуться до снаряда. Но защитник Алексей Василевский был первым у шайбы и кистевым броском от синей линии поразил ворота «Сибири». Вторым ассистентом записан Скотт Уилсон.

Следующий гол случился в середине второй двадцатиминутки. После передачи Владислава Ефремова из-за ворот уфимский нападающий Артем Горшков поборолся перед воротами «Сибири» и смог затолкать шайбу в ворота, 2:0. Второй ассист — у Артема Пименова.

За четыре минуты до конца второго периода «юлаевцы» разыгрывали большинство «пять на три», но бросок Джошуа Ливо завершился попаданием в штангу. Однако большинство уфимцам все же удалось разыграть — долгая перепасовка закончилась точным броском нападающего Александра Хмелевского примерно с точки вбрасывания. В комбинации приняли участие Нэйтан Тодд и Джошуа Ливо, 3:0.

Четвертый гол «Салават Юлаев» забил через четыре минуты при розыгрыше большинства «пять на четыре». В этот раз примерно с той же позиции, что и Александр Хмелевский, точным броском отличился Шелдон Ремпал (с голевой передачи Нэйтана Тодда).

На 13-й минуте третьего периода забил и сам Нэйтан Тодд. Форвард Джошуа Ливо не допустил проброса после выброса Алексея Василевского, оказавшись первой у шайбы в чужой зоне, и откатил шайбу из-за спины на пятачок. Нэйтан Тодд не промахнулся, сделав счет разгромным — 5:0.

На этом уфимцы не остановились. Через минуту Александр Хмелевский оформил «дубль» с передачи Шелдона Ремпала.

Окончательный счет установил нападающий Артем Набиев, за четыре минуты до конца игры воспользовавшийся неразберихой перед воротами «Сибири» и попавший в створ броском с неудобной руки, 7:0. Голевая передача — у Егора Сучкова.

Эта победа стала самой крупной победой «Салавата Юлаева» в первом матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги за всю историю. Следующая игра между командами состоится на льду «Уфа-Арены» 29 марта.

Идэль Гумеров