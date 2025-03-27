В Воронежской области введут тарифы на перемещение судов и большегрузов при изъятии

Министерство тарифного регулирования Воронежской области впервые установило базовые тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств массой свыше 3,5 т и маломерных судов. Они будут действовать до 2029 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Теперь при принудительном прекращении использования и помещения на специализированные стоянки маломерного судна стоимость перемещения составит 12 190 руб., а час его хранения — 86 руб.

Также установлены дифференцированные тарифы для грузовых автомобилей. Перемещение такого транспортного средства в пределах городского округа или района будет стоить 5 725 руб. за одно средство, а за его пределами — 128 руб. за один км. Хранение грузового автомобиля обойдется в 132 руб. в час.

В ведомстве считают, что установление тарифов поможет упорядочить создание специализированных стоянок для транспортных средств и маломерных судов. В ближайшее время министерство промышленности и транспорта планирует провести аукцион по выбору исполнителей услуг, где начальная максимальная цена будет соответствовать базовым тарифам.

Ульяна Ларионова