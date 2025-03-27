Ветеран войны Галина Чубарова стала Почетным гражданином Краснодара

Глава Краснодара Евгений Наумов вручил знак Почетного гражданина города участнице Великой Отечественной войны, ветерану труда Галине Чубаровой. Высшее городское звание было присвоено по поручению Президента РФ, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Галина Георгиевна, от лица всех краснодарцев хочу вручить этот почетный знак. Передаю Вам низкий поклон жителей кубанской столицы за ваши стойкость и трудолюбие. Вы служите для нас образцом непоколебимой силы духа»,— заявил Евгений Наумов.

На церемонии награждения также присутствовали глава Западного округа Николай Бескровный и помощник прокурора краевой столицы Константин Сухоруков.

Галина Чубарова родилась в Краснодаре и пережила оккупацию города. В 1943 году после освобождения кубанской столицы ее мобилизовали на фронт. Она служила в звании рядового секретарем штаба 402-го отдельного батальона НКВД и встретила Победу в Севастополе.

После войны Галина Чубарова по распределению трудилась в Ростове-на-Дону. В 1950 году она вернулась в Краснодар, где работала на фабрике головных уборов, заводе слесарно-монтажного инструмента и в туристической фирме.

Более 30 лет участница войны занимается общественной деятельностью. С 1994 года она состоит в общественной организации инвалидов, ветеранов и пенсионеров Западного округа, где более десяти лет являлась заместителем председателя.

За многолетний добросовестный труд в 1980 году ей присвоили звание «Ветеран труда». Она также награждена нагрудным знаком «Отличник социалистического соревнования РСФСР», памятной медалью «За заслуги» и юбилейными медалями.

Сейчас звания Почетных граждан Краснодара удостоены 56 участников Великой Отечественной войны. По инициативе Евгения Наумова краснодарские ветераны также получат выплаты к 80-летию Победы.

Анна Гречко