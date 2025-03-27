В Краснодаре перекроют участок улицы Московской до 7 мая

В Краснодаре временно изменится схема движения транспорта на участке ул. Московской с 28 марта по 7 мая. Решение приняли в связи с планируемыми работами по замене коллектора, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

С 6:00 28 марта до 22:00 7 мая будет перекрыто движение по нечетной стороне ул. Московской от дома №69 до ул. Зиповской. На отрезке по четной стороне от дома №58 до ул. Зиповской организуют двустороннее транспортное сообщение.

На территории проведения ремонтных мероприятий установят предупреждающие указатели и барьеры. Ход работ по обновлению коллектора проинспектировал глава краевой столицы Евгений Наумов.

Сейчас специалисты «Краснодар Водоканала» приступили к прокладке 50 м трубопровода водоотведения. Диаметр объекта составил 1 тыс. мм.

Нурий Бзасежев