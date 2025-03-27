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обновлено 19:57

Аэропорт Толмачево возобновил прием и выпуск самолетов

Новосибирский аэропорт Толмачево был временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Причина - отсутствие метеорологических данных у руководителя полетов, сообщает Росавиация.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В пресс-службе Толмачево пояснили, что был потерян сигнал с метеодатчиков на контрольно-диспетчерский пункт.

На данный момент работа аэропорта восстановлена. Ограничения действовали с 22:05 до 23:01 по местному времени. Западно-Сибирская транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержкой рейсов из-за произошедшего.

Александра Стрелкова

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