Аэропорт Толмачево возобновил прием и выпуск самолетов

Новосибирский аэропорт Толмачево был временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Причина - отсутствие метеорологических данных у руководителя полетов, сообщает Росавиация.

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В пресс-службе Толмачево пояснили, что был потерян сигнал с метеодатчиков на контрольно-диспетчерский пункт.

На данный момент работа аэропорта восстановлена. Ограничения действовали с 22:05 до 23:01 по местному времени. Западно-Сибирская транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержкой рейсов из-за произошедшего.

Александра Стрелкова