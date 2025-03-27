Вывоз замазученного песка с площадки под Анапой продлили до 15 апреля

Власти Краснодарского края отложили до 15 апреля вывоз 29 тыс. т загрязненного мазутом песка с временной площадки в хуторе Воскресенском под Анапой. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.atorus.ru Фото: www.atorus.ru

Первоначально загрязненный песок собирались вывезти до начала апреля, однако срок пришлось сдвинуть на две недели. По информации ведомства, причиной стал отказ сертифицированного предприятия в Ростовской области принимать замазученный грунт из Анапы после подписания договора на утилизацию. Решение о переносе сроков согласовали с правительственной комиссией по координации работ по ликвидации последствий ЧС.

На площадке временного хранения находятся 38 тыс. т очищенного песка, прошедшего через установку «Грохот», а также 29 тыс. т песка с высоким содержанием мазута, требующего утилизации. Для решения проблемы проведена оптимизация производственных мощностей на сертифицированных предприятиях Краснодарского края.

Полная очистка и рекультивация площадки в хуторе Воскресенском зависит от прекращения выбросов нефтепродуктов на берег.

Временная перевалочная накопительная площадка для загрязненного мазутом песка была введена в эксплуатацию 28 декабря 2024 года. Мощность объекта составляет около 200 тыс. т. Площадка оборудована на территории 2,8 га, имеет асфальтовое покрытие толщиной 15 см и обваловку по периметру.

Для предотвращения загрязнения воздуха накопленный грунт накрывают влагостойким брезентом, а в окрестностях регулярно контролируют качество воздуха.

Анна Гречко