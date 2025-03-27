Сноуборды от олимпийского чемпиона появились в прокате курорта «Роза Хутор»

Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд представил на курорте «Роза Хутор» собственную линейку сноубордов и анонсировал выпуск специальной серии оборудования с фирменным дизайном курорта к следующему зимнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

«Сейчас в линейке — четыре модели сноубордов, которые созданы для различных условий и уровней катания, они подойдут как новичкам, так и профессиональным спортсменам. Особое внимание при их создании уделяется материалам, поэтому доски имеют высокое качество. Пока мы производим их за рубежом. Но моя главная цель — делать доски в России. Наша команда уже развивает производство в Москве»,— пояснил Вик Уайлд.

Сноуборды от олимпийского чемпиона уже доступны в прокате курорта, а линейка с фирменным дизайном «Роза Хутор» появится к следующему горнолыжному сезону. Всего на курорте функционирует девять пунктов проката, предлагающих более 4 тыс. комплектов инвентаря. Этот сезон катания на «Роза Хутор» завершится 13 апреля.

Мария Удовик