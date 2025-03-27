Сочи планирует принять 350 тысяч туристов на майские праздники

Власти Сочи готовятся к приему около 350 тыс. гостей на майские праздники. Заполняемость гостиниц и санаториев курорта прогнозируется на уровне 80-90%, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы готовим событийную программу к Первомаю и Дню Победы с учетом действующих требований безопасности и антитеррористической защищенности. Общественный порядок в Сочи будут обеспечивать сотрудники Росгвардии и полиции, а также казаки и дружинники»,— написал градоначальник.

Глава курорта отметил, что места массового скопления отдыхающих будут находиться под контролем лицензированной охраны, кинологов, бригад «Скорой помощи» и ДПС.

Параллельно с майскими праздниками горнолыжный курорт «Красная Поляна» продлил сезон катания до 12 мая, что существенно превышает обычные сроки. При этом с 1 мая начнется летний сезон с открытием новых маршрутов для прогулок.

Нурий Бзасежев