Зоопарк Горячего Ключа получил бессрочную лицензию Россельхознадзора
Зоопарк Горячего Ключа прошел процедуру лицензирования и получил от Россельхознадзора бессрочное разрешение на содержание и использование животных. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления ведомства.
Фото: Василий Дерюгин
Согласно Федеральному закону №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», процедуру лицензирования должны проходить все юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие с животными в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах.
С 1 января 2022 года осуществление подобной деятельности без соответствующей лицензии запрещено.