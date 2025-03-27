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Зоопарк Горячего Ключа получил бессрочную лицензию Россельхознадзора

Зоопарк Горячего Ключа прошел процедуру лицензирования и получил от Россельхознадзора бессрочное разрешение на содержание и использование животных. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления ведомства.

Фото: Василий Дерюгин

Фото: Василий Дерюгин

Согласно Федеральному закону №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», процедуру лицензирования должны проходить все юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие с животными в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах.

С 1 января 2022 года осуществление подобной деятельности без соответствующей лицензии запрещено.

Анна Гречко

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