Жительницу Кубани арестовали за кражу средств для пострадавшего от собак мальчика

В Краснодарском крае суд отправил под домашний арест жительницу Белореченска, которая обвиняется в хищении средств, собранных на лечение пострадавшего от нападения собак мальчика, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов Краснодарского края Фото: пресс-служба судов Краснодарского края

Фигурантка дела раньше была женой Валентина Королева, сын которого сейчас находится в больнице после нападения собак. Несчастный случай произошел 26 февраля в Сочи, где живет Валентин Королев с сыном, голодные хаски напали на ребенка и порвали ему лицо. Сразу после происшествия был организован благотворительный сбор в пользу пострадавшего мальчика, средства поступают на счет его отца.

По данным следствия, 24 марта бывшая жена Валентина Королева пришла в банк и по доверенности, ранее выданной ей мужем, сняла со счета экс-супруга 3 млн руб. Свой поступок женщина объяснила тем, что бывший муж имеет перед ней долг по алиментам в пользу его старших детей. Валентин Королев утверждает, что доверенность на имя бывшей жены является недействительной и содержит устаревшие данные, тем не менее документ не вызвал подозрений у сотрудников банка.

Анна Перова, Краснодар