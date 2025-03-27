На Дону продажа пива выросла выросли на 34,6%

В Ростовской области в 2024 году объем продаж пивных напитков вырос на 34,6%. Среднее потребление пива, сидра, пуаре и медовухи на одного жителя региона составило 49,3 литра, что ниже среднего показателя по стране (57,7 литра), сообщает аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Ростовская область не вошла в число регионов с наибольшими продажами пива. Лидерами стали Хакасия (91,6 литра на человека), Сахалинская область (90,8 литра) и Ненецкий автономный округ (90,3 литра). Донской регион обошел только Чечню (рост 45,4%, но всего 3,3 литра на человека) и уступил Краснодарскому краю (рост 22%, 64,4 литра на человека).

В 2024 году на Дону также вырос спрос на другие виды алкоголя. Продажи водки увеличились на 6,7%, достигнув 3,6 литра на человека, а интерес к крепким напиткам (коньяк, ликероводочные изделия, виски, ром и джин) вырос на 15,6%, составив 2,7 литра. Объем продаж винодельческой продукции достиг 4,6 литра, увеличившись на 6%.

Николай Аксенов