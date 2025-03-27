ЦБ выявил 26 «черных» кредиторов в Нижегородской области за 2024 год

В Нижегородской области за 2024 год выявили 26 «черных» кредиторов, сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России. Во всех регионах присутствия управления за год выявили 131 «черного кредитора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ЦБ отмечают, что нередко такие кредиторы выступают круглосуточными комиссионными магазинами и выдают займы под залог имущества. То есть фактически они работают как ломбарды без законных оснований, а клиенты рискуют потерять имущество или вынуждены платить завышенные проценты.

Настоящие ломбарды состоят в реестре Центробанка, в российском поисковике их сайты помечены синим кружком с надписью «ЦБ РФ». Легальные ломбарды могут работать только до 23:00 и в обязательном порядке должны выдавать залоговый билет установленной законом формы. Также ломбарды не могут продать сданную вещь, пока не истечет срок договора.

Галина Шамберина