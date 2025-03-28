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Концерт Вадима Самойлова в А2, гастроли МХТ им. Чехова и новая выставка в «Эрарте»

Куда сходить и что посмотреть в Петербург с 28 марта по 6 апреля

Количество солнечных дней в городе увеличивается, снега становится меньше и световой день становится длиннее. Это значит, что пора сбрасывать теплые куртки, больше гулять и посещать различные мероприятия. «Ъ-СПб» в традиционной пятничной афише собрал наиболее интересные события предстоящих выходных и следующей недели.

Концерт «Орган при свечах» в Петрикирхе

Концерт «Орган при свечах» в Петрикирхе

Фото: Amadeus Concerts

Концерт «Орган при свечах» в Петрикирхе

Фото: Amadeus Concerts

28 марта в рамках цикла «Музыка при свечах» от Amadeus Concerts пройдет концерт «Орган при свечах» в Петрикирхе. Для гостей мероприятия исполнят избранные органные сочинения в особенной атмосфере при свете сотен свечей. В этот вечер будут выступать ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

В субботу, 29 марта, в Театральном музее на улице Зодчего Росси пройдет восьмой ежегодный фестиваль «Весь день — театр». Здесь каждый зритель волен выбирать удобный для себя вариант посещения: остаться на весь день и попробовать увидеть все, что заявлено в афише, или прийти только на определенные события. Фестиваль откроется экскурсией-перформансом «Магия театрального костюма». В программе также перформативный спектакль-застолье «Праздник-Вахтангов» режиссера Дмитрия Хохлова: за одним столом соберутся герои семи спектаклей знаменитого режиссера Евгения Вахтангова. Ближе к вечеру покажут моноспектакль режиссера Жени Анисимова «ПолКовник» о человеке, мечтающем о славе. Завершится фестиваль концертом-квартирником Никиты Виноградова.

Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов

Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов отметит 60-летие выступлением в клубе А2. Артист даст сразу два концерта — 29 и 30 марта. Гости вечера услышат любимые хиты коллектива, композиции из сольных альбомов и абсолютно новые песни. На сцену также выйдут группы «Урфин Джюс», «Настя» и группа Егора Белкина. Это шоу наполнено личной историей, глубокими смыслами и проникающей в сердце музыкой в исполнении команды великолепных музыкантов и художников по видео, свету и звуку. Господин Самойлов подчеркнул, что именно в музыке полноценно выражается его личность. Концерт охватит историю музыкального пути длиной в 40 лет: от юношеских сочинений до сегодняшнего нового этапа творчества.

Театр музыкальной комедии 29 и 30 марта покажет мюзикл «Остров сокровищ». За счет спецэффектов и достижений компьютерной графики постановка полностью захватит внимание зрителей — и взрослых, и детей. Над сценической версией будущего мюзикла работал драматург Константин Рубинский. Зрителей ждут соленые брызги морского прибоя, крепкий ветер в парусах, немного мистики, добрая щепотка иронии, фирменные пиратские шутки и неожиданные сюжетные повороты. Музыкальную часть написал композитор Максим Кошеваров.

Московский художественный театр им. А. П. Чехова в рамках гастролей покажет сразу несколько спектаклей. Первый на очереди — «Маскарад с закрытыми глазами» Петра Шерешевского, он пройдет 30 и 31 марта на сцене БДТ. Спектакль и задействованные в нем артисты получили целую россыпь театральных премий. В главных ролях – Игорь Верник и Мария Фомина. Оригинальная пьеса осмысляет темы лермонтовского «Маскарада» и оценивает сквозь постмодернистские слои преступление мрачной страсти.

Государственныий академическиий симфоническиий оркестр Республики Татарстан на сцене Петербургской филармонии

Государственныий академическиий симфоническиий оркестр Республики Татарстан на сцене Петербургской филармонии

Фото: Стас Левшин

Государственныий академическиий симфоническиий оркестр Республики Татарстан на сцене Петербургской филармонии

Фото: Стас Левшин

На сцену Петербургской филармонии 31 марта вернутся Госоркестр Республики Татарстан и Александр Сладковский. Солировать в концерте классической музыки будет звезда мировой оперной сцены, меццо-сопрано Екатерина Семенчук. Программа станет кульминацией абонемента «Оркестровая география России», представляющего выступления ключевых симфонических и камерных коллективов страны. Госпожа Семенчук исполнит сольную партию в «Шехеразаде» Мориса Равеля. В программе также знаменитая симфоническая сюита «Шехеразада» Римского-Корсакова.

В продолжение гастролей МХТ им. Чехова на сцене БДТ 1 апреля пройдет спектакль «Как вам это нравится», который считают самой карнавальной из всех комедий Шекспира. Режиссер Юрий Муравицкий считает, что драматург был панком, поэтому постановку определили как панк-комедию. По его словам, спектакль стилистически сочетает два мощных эстетических явления: шекспировский театр елизаветинской эпохи и панк-культуру, которая, как и Шекспир, родилась в Англии. В постановке задействованы Армэн Арушанян, Сергей Медведев, Дмитрий Сумин, Илья Козырев, Павел Филиппов, Арсентий Журид и другие актеры. Зрители смогут увидеть Розалинду с ирокезом и синелицого Меланхоличного Жака, которые дополняют елизаветинские кудрявые рыжие парики и беленые лица.

Балет «Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра

Балет «Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра

Фото: «Санкт-Петербургский балет»

Балет «Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра

Фото: «Санкт-Петербургский балет»

«Санкт-Петербургский балет» под руководством Дмитрия Рудаченко 2 апреля представит на сцене Эрмитажного театра балет «Лебединое озеро» в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра. В постановке легендарного балета Чайковского — хореография М. Петипа и Л. Иванова, либретто В. Бегичева и В. Гельцера. Хореография Мариуса Петипа и Льва Иванова считается эталонной, но в настоящее время успешно существуют постановки и в авторских интерпретациях. Постановка театра «Санкт-Петербургский балет» — камерная версия классического балета, мастерски вписанная в небольшое пространство сцены Эрмитажного театра.

Еще один спектакль от МХТ им. Чехова в Петербурге — «Жизель Ботаническая». Постановка Никиты Кобелева по прозе Эдуарда Кочергина будет показана 2 и 3 апреля на Новой сцене Александринского театра. Зрители увидят историю «ботанических девушек», торгующих собой у Ботанического сада в послевоенном Ленинграде и сообща воспитывающих дочку погибшей подруги. В главных ролях Светлана Колпакова, Ксения Теплова, Софья Шидловская и другие.

В отеле Indigo 2 апреля театровед, заведующая отделом поддержки интернет-ресурсов Русского музея Ирена Эверт проведет лекцию об амазонке русского авангарда, модельере и сценографе Александре Экстер. Пройдя путь от неоимпрессионизма и модернизма, кубофутуризма, она стала самой экспериментальной авангардной художницей. Работы Александры Экстер выставляли в Париже, Берлине, Венеции, а на московской выставке объединения «Бубновый валет» был достигнут оглушительный успех. Имя автора неразрывно связано с Камерным театром и рождением театрального конструктивизма.

Большой итальянском просвет Эрмитажа

Большой итальянском просвет Эрмитажа

Фото: предоставлено Балтийским малым симфоническим оркестром

Большой итальянском просвет Эрмитажа

Фото: предоставлено Балтийским малым симфоническим оркестром

В Большом итальянском просвете Эрмитажа 3 апреля дадут концерт «Штраус-гала» в исполнении Балтийского малого симфонического оркестра. Гостей мероприятия ждет музыка имперской Вены: прозвучат вальсы, польки и марши, которыми славилась семья Штраусов. Вальсы композитора неспроста считаются эталоном танцевальной музыки, их исполняют на новогодних балах во всем мире. Композиции семьи Штраусов наполнены красотой, оптимизмом и жизнелюбием, которые покоряют и завораживают миллионы слушателей, превращая каждое исполнение в незабываемый праздник.

Балтийский симфонический оркестр 4 апреля выступит перед петербуржцами в «Колизей Арене» на Невском проспекте с программой «Вселенная Миядзаки». Незабываемый вечер лучших саундтреков из аниме знаменитого японского аниматора пройдет с видеоинсталляцией и эффектом полного погружения. Тандем Миядзаки и композитора Дзе Хитаиси ставят в один ранг с такими знаменитыми дуэтами, как Дэвид Линч и Анджело Бадаламенти или Стивен Спилберг и Джон Уильямс.

«Чайка» по одноименной пьесе А.П. Чехова в постановке художественного руководителя Московского художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова Константина Хабенского

«Чайка» по одноименной пьесе А.П. Чехова в постановке художественного руководителя Московского художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова Константина Хабенского

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Чайка» по одноименной пьесе А.П. Чехова в постановке художественного руководителя Московского художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова Константина Хабенского

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Народный артист России Константин Хабенский в качестве режиссера дебютировал со спектаклем «Чайка». У жителей Санкт-Петербурга есть возможность 4 и 5 апреля увидеть постановку на исторической сцене Александринского театра. В ней сыграют Кристина Бабушкина, Илья Козырев, Андрей Максимов, Софья Шидловская, Станислав Любшин, Анатолий Кот, Игорь Верник и другие. Константин Хабенский посвятил спектакль женщинам своей жизни. По словам режиссера, в центре — их любовь, самоотверженность, тепло, внимание по отношению к мужчинам. Зрителям представят рассказ о человеческом эгоизме.

Два камерных спектакля «Чрево» и «Соня-9» МХТ им. Чехова покажут на Новой сцене Александринки. Первый (4 апреля) поставлен по рассказу Евгения Замятина Андреем Гончаровым, Ольгой Литвиновой и Артемом Быстровым в жанре «крестьянский мюзикл». Вторая постановка (5 и 6 апреля) Саши Золотовицкого покажет историю по одноименной книге Алексея Олейникова. Литературный источник представляет собой рэп-комикс с характерным ритмом и мемными иллюстрациями про школьницу Соню, которая учится в девятом классе и может быть белой и черной.

В музее современного искусства «Эрарта» 4 апреля откроется выставка Icona Italiana итальянского фотохудожника Андреа Беллузо, работавшего с Vogue Italia. Она включает 35 кадров с рекламных съемок. В своей работе фотограф одинаково успешно и мастерски управляется с самыми разными задачами, умеет деликатно сдерживать авторскую экспрессию, подчеркивая достоинства отдельного продукта или бренда в целом. Рекламная съемка воспринимается Беллузо как своеобразный вызов, попытка вступить в диалог с самим собой, поразмышлять над природой творчества.

Брестский академический театр драмы имени Ленинского Комсомола Республики Беларусь, сцена из спектакля «Не покидай меня»

Брестский академический театр драмы имени Ленинского Комсомола Республики Беларусь, сцена из спектакля «Не покидай меня»

Фото: Театр-фестиваль «Балтийский дом»

Брестский академический театр драмы имени Ленинского Комсомола Республики Беларусь, сцена из спектакля «Не покидай меня»

Фото: Театр-фестиваль «Балтийский дом»

Фестиваль русских театров «Встречи в России» с 4 по 9 апреля проведет театр «Балтийский дом». Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главная идея фестиваля — объединить участников и гостей памятью о всенародном подвиге, сохраняя многолетнюю дружбу между народами, которая всегда являлась залогом мира и светлого будущего. Зрителям покажут премьерные спектакли и постановки по произведениям русской классики ведущих творческих коллективов Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и России.

Брестский академический театр драмы имени Ленинского Комсомола Республики Беларусь 4 апреля покажет спектакль «Не покидай меня», Донецкий республиканский академический молодежный театр 5 апреля представит постановку Марины Брусникиной «Ясным ли днем» по мотивам рассказа Виктора Астафьева. В тот же день Государственный академический русский драматический театр Узбекистана (Ташкент) сыграет спектакль «Сказки Мельпомены». Помимо них, в программе «Мама, спасибо за жизнь» (6 апреля), «Завтра была война» (6 апреля), «Отцы и дети» (7 апреля), «Ночевала тучка золотая» (8 апреля), «Вспомни всех поименно» (9 апреля).

Для любителей классики рок- и поп-музыки 5 апреля в концертном зале «Колизей Арены» симфонический оркестр Impulse Orchestra под руководством дирижера Игоря Томашевского исполнит легендарные хиты одних из самых популярных музыкальных коллективов XX века: The Beatles и ABBA. Бесспорно, такие песни, как «Yellow Submarine» или «Money, Money, Money», навсегда оставили след в наших сердцах.

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

В концертном зале Temple of Deer 6 апреля с презентацией нового альбома Bloodymary выступит Диана Арбенина. Лидер группы «Ночные снайперы» выпустила пластинку о своей любви. «Это альбом — благодарность за глубокую и зрелую любовь на которую я оказалась способной. Это предельная честность и острота как в перченом коктейле с одноименным названием»,— так артистка характеризует музыкальный сборник. Диана Арбенина предлагает поклонникам встретиться в конце недели и послушать 11 новых композиций.

Подготовила Татьяна Титаева

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