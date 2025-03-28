Концерт Вадима Самойлова в А2, гастроли МХТ им. Чехова и новая выставка в «Эрарте»

Количество солнечных дней в городе увеличивается, снега становится меньше и световой день становится длиннее. Это значит, что пора сбрасывать теплые куртки, больше гулять и посещать различные мероприятия. «Ъ-СПб» в традиционной пятничной афише собрал наиболее интересные события предстоящих выходных и следующей недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Орган при свечах» в Петрикирхе

Фото: Amadeus Concerts Концерт «Орган при свечах» в Петрикирхе

Фото: Amadeus Concerts

28 марта в рамках цикла «Музыка при свечах» от Amadeus Concerts пройдет концерт «Орган при свечах» в Петрикирхе. Для гостей мероприятия исполнят избранные органные сочинения в особенной атмосфере при свете сотен свечей. В этот вечер будут выступать ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

В субботу, 29 марта, в Театральном музее на улице Зодчего Росси пройдет восьмой ежегодный фестиваль «Весь день — театр». Здесь каждый зритель волен выбирать удобный для себя вариант посещения: остаться на весь день и попробовать увидеть все, что заявлено в афише, или прийти только на определенные события. Фестиваль откроется экскурсией-перформансом «Магия театрального костюма». В программе также перформативный спектакль-застолье «Праздник-Вахтангов» режиссера Дмитрия Хохлова: за одним столом соберутся герои семи спектаклей знаменитого режиссера Евгения Вахтангова. Ближе к вечеру покажут моноспектакль режиссера Жени Анисимова «ПолКовник» о человеке, мечтающем о славе. Завершится фестиваль концертом-квартирником Никиты Виноградова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов отметит 60-летие выступлением в клубе А2. Артист даст сразу два концерта — 29 и 30 марта. Гости вечера услышат любимые хиты коллектива, композиции из сольных альбомов и абсолютно новые песни. На сцену также выйдут группы «Урфин Джюс», «Настя» и группа Егора Белкина. Это шоу наполнено личной историей, глубокими смыслами и проникающей в сердце музыкой в исполнении команды великолепных музыкантов и художников по видео, свету и звуку. Господин Самойлов подчеркнул, что именно в музыке полноценно выражается его личность. Концерт охватит историю музыкального пути длиной в 40 лет: от юношеских сочинений до сегодняшнего нового этапа творчества.

Театр музыкальной комедии 29 и 30 марта покажет мюзикл «Остров сокровищ». За счет спецэффектов и достижений компьютерной графики постановка полностью захватит внимание зрителей — и взрослых, и детей. Над сценической версией будущего мюзикла работал драматург Константин Рубинский. Зрителей ждут соленые брызги морского прибоя, крепкий ветер в парусах, немного мистики, добрая щепотка иронии, фирменные пиратские шутки и неожиданные сюжетные повороты. Музыкальную часть написал композитор Максим Кошеваров.

Московский художественный театр им. А. П. Чехова в рамках гастролей покажет сразу несколько спектаклей. Первый на очереди — «Маскарад с закрытыми глазами» Петра Шерешевского, он пройдет 30 и 31 марта на сцене БДТ. Спектакль и задействованные в нем артисты получили целую россыпь театральных премий. В главных ролях – Игорь Верник и Мария Фомина. Оригинальная пьеса осмысляет темы лермонтовского «Маскарада» и оценивает сквозь постмодернистские слои преступление мрачной страсти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Государственныий академическиий симфоническиий оркестр Республики Татарстан на сцене Петербургской филармонии

Фото: Стас Левшин Государственныий академическиий симфоническиий оркестр Республики Татарстан на сцене Петербургской филармонии

Фото: Стас Левшин

На сцену Петербургской филармонии 31 марта вернутся Госоркестр Республики Татарстан и Александр Сладковский. Солировать в концерте классической музыки будет звезда мировой оперной сцены, меццо-сопрано Екатерина Семенчук. Программа станет кульминацией абонемента «Оркестровая география России», представляющего выступления ключевых симфонических и камерных коллективов страны. Госпожа Семенчук исполнит сольную партию в «Шехеразаде» Мориса Равеля. В программе также знаменитая симфоническая сюита «Шехеразада» Римского-Корсакова.

В продолжение гастролей МХТ им. Чехова на сцене БДТ 1 апреля пройдет спектакль «Как вам это нравится», который считают самой карнавальной из всех комедий Шекспира. Режиссер Юрий Муравицкий считает, что драматург был панком, поэтому постановку определили как панк-комедию. По его словам, спектакль стилистически сочетает два мощных эстетических явления: шекспировский театр елизаветинской эпохи и панк-культуру, которая, как и Шекспир, родилась в Англии. В постановке задействованы Армэн Арушанян, Сергей Медведев, Дмитрий Сумин, Илья Козырев, Павел Филиппов, Арсентий Журид и другие актеры. Зрители смогут увидеть Розалинду с ирокезом и синелицого Меланхоличного Жака, которые дополняют елизаветинские кудрявые рыжие парики и беленые лица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет «Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра

Фото: «Санкт-Петербургский балет» Балет «Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра

Фото: «Санкт-Петербургский балет»

«Санкт-Петербургский балет» под руководством Дмитрия Рудаченко 2 апреля представит на сцене Эрмитажного театра балет «Лебединое озеро» в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра. В постановке легендарного балета Чайковского — хореография М. Петипа и Л. Иванова, либретто В. Бегичева и В. Гельцера. Хореография Мариуса Петипа и Льва Иванова считается эталонной, но в настоящее время успешно существуют постановки и в авторских интерпретациях. Постановка театра «Санкт-Петербургский балет» — камерная версия классического балета, мастерски вписанная в небольшое пространство сцены Эрмитажного театра.

Еще один спектакль от МХТ им. Чехова в Петербурге — «Жизель Ботаническая». Постановка Никиты Кобелева по прозе Эдуарда Кочергина будет показана 2 и 3 апреля на Новой сцене Александринского театра. Зрители увидят историю «ботанических девушек», торгующих собой у Ботанического сада в послевоенном Ленинграде и сообща воспитывающих дочку погибшей подруги. В главных ролях Светлана Колпакова, Ксения Теплова, Софья Шидловская и другие.

В отеле Indigo 2 апреля театровед, заведующая отделом поддержки интернет-ресурсов Русского музея Ирена Эверт проведет лекцию об амазонке русского авангарда, модельере и сценографе Александре Экстер. Пройдя путь от неоимпрессионизма и модернизма, кубофутуризма, она стала самой экспериментальной авангардной художницей. Работы Александры Экстер выставляли в Париже, Берлине, Венеции, а на московской выставке объединения «Бубновый валет» был достигнут оглушительный успех. Имя автора неразрывно связано с Камерным театром и рождением театрального конструктивизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большой итальянском просвет Эрмитажа

Фото: предоставлено Балтийским малым симфоническим оркестром Большой итальянском просвет Эрмитажа

Фото: предоставлено Балтийским малым симфоническим оркестром

В Большом итальянском просвете Эрмитажа 3 апреля дадут концерт «Штраус-гала» в исполнении Балтийского малого симфонического оркестра. Гостей мероприятия ждет музыка имперской Вены: прозвучат вальсы, польки и марши, которыми славилась семья Штраусов. Вальсы композитора неспроста считаются эталоном танцевальной музыки, их исполняют на новогодних балах во всем мире. Композиции семьи Штраусов наполнены красотой, оптимизмом и жизнелюбием, которые покоряют и завораживают миллионы слушателей, превращая каждое исполнение в незабываемый праздник.

Балтийский симфонический оркестр 4 апреля выступит перед петербуржцами в «Колизей Арене» на Невском проспекте с программой «Вселенная Миядзаки». Незабываемый вечер лучших саундтреков из аниме знаменитого японского аниматора пройдет с видеоинсталляцией и эффектом полного погружения. Тандем Миядзаки и композитора Дзе Хитаиси ставят в один ранг с такими знаменитыми дуэтами, как Дэвид Линч и Анджело Бадаламенти или Стивен Спилберг и Джон Уильямс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Чайка» по одноименной пьесе А.П. Чехова в постановке художественного руководителя Московского художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова Константина Хабенского

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ «Чайка» по одноименной пьесе А.П. Чехова в постановке художественного руководителя Московского художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова Константина Хабенского

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Народный артист России Константин Хабенский в качестве режиссера дебютировал со спектаклем «Чайка». У жителей Санкт-Петербурга есть возможность 4 и 5 апреля увидеть постановку на исторической сцене Александринского театра. В ней сыграют Кристина Бабушкина, Илья Козырев, Андрей Максимов, Софья Шидловская, Станислав Любшин, Анатолий Кот, Игорь Верник и другие. Константин Хабенский посвятил спектакль женщинам своей жизни. По словам режиссера, в центре — их любовь, самоотверженность, тепло, внимание по отношению к мужчинам. Зрителям представят рассказ о человеческом эгоизме.

Два камерных спектакля «Чрево» и «Соня-9» МХТ им. Чехова покажут на Новой сцене Александринки. Первый (4 апреля) поставлен по рассказу Евгения Замятина Андреем Гончаровым, Ольгой Литвиновой и Артемом Быстровым в жанре «крестьянский мюзикл». Вторая постановка (5 и 6 апреля) Саши Золотовицкого покажет историю по одноименной книге Алексея Олейникова. Литературный источник представляет собой рэп-комикс с характерным ритмом и мемными иллюстрациями про школьницу Соню, которая учится в девятом классе и может быть белой и черной.

В музее современного искусства «Эрарта» 4 апреля откроется выставка Icona Italiana итальянского фотохудожника Андреа Беллузо, работавшего с Vogue Italia. Она включает 35 кадров с рекламных съемок. В своей работе фотограф одинаково успешно и мастерски управляется с самыми разными задачами, умеет деликатно сдерживать авторскую экспрессию, подчеркивая достоинства отдельного продукта или бренда в целом. Рекламная съемка воспринимается Беллузо как своеобразный вызов, попытка вступить в диалог с самим собой, поразмышлять над природой творчества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брестский академический театр драмы имени Ленинского Комсомола Республики Беларусь, сцена из спектакля «Не покидай меня»

Фото: Театр-фестиваль «Балтийский дом» Брестский академический театр драмы имени Ленинского Комсомола Республики Беларусь, сцена из спектакля «Не покидай меня»

Фото: Театр-фестиваль «Балтийский дом»

Фестиваль русских театров «Встречи в России» с 4 по 9 апреля проведет театр «Балтийский дом». Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главная идея фестиваля — объединить участников и гостей памятью о всенародном подвиге, сохраняя многолетнюю дружбу между народами, которая всегда являлась залогом мира и светлого будущего. Зрителям покажут премьерные спектакли и постановки по произведениям русской классики ведущих творческих коллективов Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и России.

Брестский академический театр драмы имени Ленинского Комсомола Республики Беларусь 4 апреля покажет спектакль «Не покидай меня», Донецкий республиканский академический молодежный театр 5 апреля представит постановку Марины Брусникиной «Ясным ли днем» по мотивам рассказа Виктора Астафьева. В тот же день Государственный академический русский драматический театр Узбекистана (Ташкент) сыграет спектакль «Сказки Мельпомены». Помимо них, в программе «Мама, спасибо за жизнь» (6 апреля), «Завтра была война» (6 апреля), «Отцы и дети» (7 апреля), «Ночевала тучка золотая» (8 апреля), «Вспомни всех поименно» (9 апреля).

Для любителей классики рок- и поп-музыки 5 апреля в концертном зале «Колизей Арены» симфонический оркестр Impulse Orchestra под руководством дирижера Игоря Томашевского исполнит легендарные хиты одних из самых популярных музыкальных коллективов XX века: The Beatles и ABBA. Бесспорно, такие песни, как «Yellow Submarine» или «Money, Money, Money», навсегда оставили след в наших сердцах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

В концертном зале Temple of Deer 6 апреля с презентацией нового альбома Bloodymary выступит Диана Арбенина. Лидер группы «Ночные снайперы» выпустила пластинку о своей любви. «Это альбом — благодарность за глубокую и зрелую любовь на которую я оказалась способной. Это предельная честность и острота как в перченом коктейле с одноименным названием»,— так артистка характеризует музыкальный сборник. Диана Арбенина предлагает поклонникам встретиться в конце недели и послушать 11 новых композиций.

Подготовила Татьяна Титаева