Оглашена мера пресечения экс-супруге отца мальчика, покусанного собаками в Сочи

Белореченский районный суд избрал меру пресечения для 40-летней местной жительницы, подозреваемой в хищении 3 млн руб. у бывшего супруга. Как следует из материалов дела, 24 марта женщина, воспользовавшись доверенностью, сняла средства со счета экс-супруга в отделении банка без его ведома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие ходатайствовало о домашнем аресте. Суд удовлетворил просьбу, установив запрет на выход за пределы места жительства, общение с участниками уголовного производства без согласования со следователем, использование почтово-телеграфной связи, а также доступ к средствам связи и интернету.

Ранее о пропаже денег заявил отец пострадавшего от нападения собак в Сочи ребенка Валентин Королев. По его словам, средства предназначались для лечения мальчика.

Вячеслав Рыжков