Выручка ООО «Цветы Удмуртии» увеличилась на четверть за год

Чистая прибыль ООО «Цветы Удмуртии» составила 421,8 млн руб. в 2024 году, что на 23,3% или 79,5 млн больше, чем в 2023-м, следует из отчета о финансовых результатах сарапульской организации на «СПАРК-Интерфакс». Выручка предприятия при этом увеличилась на 25% за год, до 759,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Цветы Удмуртии» Фото: ООО «Цветы Удмуртии»

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Цветы Удмуртии» было зарегистрировано в Сарапуле в 2005 году. Директор и бенефициар общества — Андрей Волков. Компания специализируется на промышленном производстве роз.

Территория предприятия составляет 15 га, 6 из них занимает оранжерейный комплекс, в котором выращивается около 40 сортов роз. На предприятии работает более 140 человек. Проектная мощность комплекса — около 12 млн штук роз в год.