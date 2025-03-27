Число пострадавших при взрыве газа в Челябинской области выросло до четырех

Управление МЧС по Челябинской области сообщило о четвертом пострадавшем при взрыве газа в жилом доме в поселке Красногорский. Мужчина 1963 года рождения госпитализирован в шоковом состоянии для осмотра. Ранее ведомство сообщало об одной погибшей женщине и трех раненых, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России по Челябинской области Фото: МЧС России по Челябинской области

Взрыв произошел в квартире на втором этаже сегодня, 27 марта, днем. Один из пострадавших — мужчина 1980 года рождения — госпитализирован в тяжелом состоянии с ожогами, женщина 1950 года рождения — в состоянии средней тяжести с переломом ноги и руки. Еще один мужчина, 1949 года рождения, доставлен в больницу на осмотр в состоянии незначительной тяжести.

Самостоятельно из дома эвакуировались 33 человека, в том числе 8 детей. Их доставили в пункты временного размещения на базе Дворца культуры им. Ленина и квартиры маневренного фонда муниципалитета (вместимость 30 человек).

Сейчас сотрудники МЧС разбирают завалы на месте взрыва. Там организована работа психологов ведомства. К месту также прибыл губернатор региона Алексей Текслер.

Полина Мотызлевская