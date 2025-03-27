Краснодарский блогер оштрафован на 150 тыс. рублей за оскорбление участников СВО

В Краснодаре суд признал блогера Владимира Ваняна виновным в мелком хулиганстве и дискредитации ВС РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Ванян

Фото: @sporthan777 Владимир Ванян

Фото: @sporthan777

Накануне, 26 марта, Владимир Ванян был задержан и отправлен под арест на 13 суток за неповиновение сотрудникам полиции. Причиной задержания стал провокационный стрим блогера, в котором он в нецензурной форме высказался в адрес участников СВО, а также сотрудников российских специальных служб.

Владимир Ванян ведет блог о здоровом образе жизни и спорте, называя себя чемпионом мира по жиму штанги среди любителей. Во время прямого эфира в YouTube 24 марта спортсмен демонстрировал, как он пьет спиртное в компании друзей, и на вопрос об СВО ответил: «Какое СВО? У нас тут шашлык, коньяк, виски каждый день». После этого блогер заявил, что Карабах — это Армения и Краснодар, а на замечание друзей о том, что его могут привлечь к ответственности за эти слова, спортсмен начал размахивать пистолетом и выкрикивать оскорбления в адрес сотрудников ФСБ.

Сразу после задержания Владимир Ванян выложил в интернет ролик с извинениями, заявив, что «готов защищать Россию с оружием в руках, люблю Россию, готов служить России». В настоящее время правоохранительные органы изучают содержание предыдущих стримов блогера. В случае выявления других фактов дискредитации российских военных Владимиру Ваняну грозит уголовная ответственность.

Анна Перова, Краснодар