Госпиталь «Мать и Дитя» оштрафовали за неисправную пожарную сигнализацию

Октябрьский районный суд Уфы признал ООО «МД Проект 2010» виновным в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ). Организации назначен административный штраф в размере 400 тыс. руб., сообщила пресс-служба суда.

Нарушение выразилось в необеспечении работоспособности систем пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения в клиническом госпитале «Мать и Дитя». Кроме этого, в медучреждении обнаружили неработоспособный внутренний пожарный водопровод и в несоответствующие требованиям пожарной безопасности эвакуационные пути и выходы.

Отмечается, что нарушения выявлены повторно, во время внеплановой выездной проверки.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Наталья Балыкова