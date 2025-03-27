В Приморско-Ахтарском округе засеяли более половины площадей яровых культур

В Приморско-Ахтарском округе аграрии завершили сев яровых на площади 16,5 тыс. га — это более половины от запланированных площадей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава округа Максим Бондаренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2025 году площадь сева яровых в округе составляет 28,9 тыс. га. Сейчас посеяно 9,5 тыс. га гороха, 9,8 тыс. га сахарной свеклы, 55 га ярового ячменя, 11 га овса, 57 га картофеля и овощей, 4 га многолетних трав. Также начат сев подсолнечника и кукурузы — планируется засеять 7 тыс. и 4 тыс. га соответственно.

Параллельно аграрии завершили вторую подкормку озимых культур — работы выполнены на 27,8 тыс. га. Обработку гербицидами и фунгицидами провели на 4,1 тыс. га из запланированных 45,8 тыс. га.

Кроме того, садоводы округа провели обрезку садов на площади 132 га и защитные обработки от вредителей и болезней на 167 га.

Анна Гречко